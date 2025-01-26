В Красноярске определился подрядчик для проектирования школы в «Южном берегу»

В ближайшее время с победителем будет заключен муниципальный контракт. Об этом стало известно на встрече первого заместителя главы города Алексея Тихомирова с местными жителями.
Новое образовательное учреждение планируется построить рядом с домом по улице Набережная Южная, 10. Проектная мощность школы составит 1100 учащихся.
По информации департамента градостроительства, развитие социальной инфраструктуры микрорайона на этом не закончится. Уже определен земельный участок под строительство детского сада.
Ранее в Красноярске жители Южного берега выступили против засыпки протоки.