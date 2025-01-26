Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске выдали студенческий билет псу по кличке Дункель

Пес-проводник ходит в ВУЗ вместе с хозяином.

Источник: КрасГАУ

В Красноярске пёс-проводник по кличке Дункель стал студентом аграрного университета. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа. 25 января, в День российского студенчества, овчарке выдали студенческий билет и сертификат на десять килограммов корма.

Дункель — помощник Александра Лукке. Парень учится в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, а собака ежедневно сопровождает хозяина.

— Мы искренне рады, что в нашем вузе появился (теперь официально) новый пушистый студент, — поделились в пресс-службе ВУЗа.

образование