В Красноярске выдали студенческий билет псу по кличке Дункель

В Красноярске пёс-проводник по кличке Дункель стал студентом аграрного университета. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа. 25 января, в День российского студенчества, овчарке выдали студенческий билет и сертификат на десять килограммов корма.
Дункель — помощник Александра Лукке. Парень учится в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины, а собака ежедневно сопровождает хозяина.
— Мы искренне рады, что в нашем вузе появился (теперь официально) новый пушистый студент, — поделились в пресс-службе ВУЗа.