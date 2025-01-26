В Омской области в феврале выплатят увеличенные детские пособия

Также увеличены выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет, максимальный размер которых теперь составляет 68 995,48 рубля. Единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребёнка также выросли. Для женщин в декретном отпуске выплаты за 140 дней теперь составляют от 118 778,80 до 794 355,80 рубля, в зависимости от их заработка.