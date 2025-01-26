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В Омской области в феврале выплатят увеличенные детские пособия

С начала 2025 года в Омской области выросли детские пособия благодаря увеличению прожиточного минимума, что напрямую повлияло на размер выплат для семей с детьми.

Источник: AP 2024

По словам управляющей отделением Социального фонда России по Омской области Ольги Ступичевой, теперь единое пособие на детей до 17 лет составляет от 7,5 до 14,9 тысячи рублей. Размер выплаты зависит от дохода семьи: чем он ниже, тем больше пособие. Для беременных женщин выплаты варьируются от 8,4 до 16,8 тысячи рублей.

Эти изменения коснулись 139 тысяч детей и 1900 будущих матерей в регионе. Проиндексированные суммы за январь 2025 года семьи получат в начале февраля.

Также увеличены выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет, максимальный размер которых теперь составляет 68 995,48 рубля. Единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребёнка также выросли. Для женщин в декретном отпуске выплаты за 140 дней теперь составляют от 118 778,80 до 794 355,80 рубля, в зависимости от их заработка.