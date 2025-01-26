В Омской области зафиксирован рост цен на чёрный чай

На этот раз подорожал черный байховый чай: с 13 по 20 января 2025 года его стоимость увеличилась на 9,96 рубля, достигнув 891,85 рубля за килограмм, сообщает Росстат.
При этом, несмотря на рост, цена чая в регионе всё ещё ниже, чем в среднем по России. В других регионах килограмм черного чая обходится потребителям в 1280 рублей, что на 388,59 рубля больше, чем в Омской области.
Ранее резкий скачок цен наблюдался на сливочное масло, стоимость которого к началу 2025 года превысила 1000 рублей за килограмм. Специалисты связывают подорожание продуктов с общими экономическими факторами, влияющими на продовольственные рынки в стране.