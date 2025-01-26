Омская область вошла в топ-3 самых дорогих цен за «коммуналку» по Сибири

Сибирские статистики сравнили средние потребительские цены на коммунальные услуги в регионах СФО. По некоторым позициям жители Омской области платят больше, чем многие сибиряки.
По данным Иркутскстата за декабрь 2024 года, омский регион попал в топ-3 по плате за электроэнергию, содержание жилья и капремонт.
Омичи платят 390 ₽ за 100 кВт. ч. электроэнергии в квартирах с электроплитами и занимают третью строчку в рейтинге СФО. Самое дорогое электричество в Республике Алтай — 507 ₽, самое дешёвое — в Иркутской области, 158 ₽.
Омская область также на третьем месте по плате за содержание и ремонт жилья — 25,12 ₽ за квадратный метр общей площади. На первом месте Красноярский край (29,04 ₽), на последнем десятом — Алтайский край (15,93 ₽).
Взносы на капитальный ремонт в Омской области — одни из самых дорогих в Сибири, 12,27 ₽. По этому показателю регион уступил только Новосибирской области, где жители платят 15,52 ₽ за квадратный метр общей площади.