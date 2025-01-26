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Актеру из Иркутска присвоено звание «Заслуженный артист РФ»

Владимиром Безродных сыграно более 100 ролей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Владимиру Безродных, актеру Иркутского областного театра юного зрителя им. Вампилова присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ о награждении государственной наградой подписал Владимир Путин, президент России, 24 января 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

— Темперамент Владимира Безродных то скрывается за внешней сдержанностью, то мощно вырывается наружу. Сочетание характерности и задушевного лиризма, тонкой, нежной грустинки и жесткости сценического рисунка обеспечивает актеру успех, — рассказывают об артисте в ТЮЗе.

К слову, Владимир Безродных является еще и заслуженным работником культуры Республики Бурятия. В юности сибиряк окончил Иркутское театральное училище. После выпуска он отдал ТЮЗу 35 лет творческой жизни. Владимиром Безродных сыграно более 100 ролей. За эти годы артист в полной мере проявил свои индивидуальные, только ему свойственные краски и интонации.