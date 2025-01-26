Актеру из Иркутска присвоено звание «Заслуженный артист РФ»

К слову, Владимир Безродных является еще и заслуженным работником культуры Республики Бурятия. В юности сибиряк окончил Иркутское театральное училище. После выпуска он отдал ТЮЗу 35 лет творческой жизни. Владимиром Безродных сыграно более 100 ролей. За эти годы артист в полной мере проявил свои индивидуальные, только ему свойственные краски и интонации.