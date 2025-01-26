В заказнике «Черные скалы» Приморья добавят места для отдыха и оборудуют стоянку

На экотропе в заказнике «Черные скалы» Приморья добавят несколько мест для отдыха и организуют стоянку для автомобилей на старте. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Заказник является уникальным участком приморской флоры и фауны. Он расположен в южной части Дальнегорского городского округа и вытянут вдоль побережья Японского моря на 19 километров на юг от мыса Бриннера до границы с Кавалеровским муниципальным районом.
Как отмечает губернатор, экотропа в заказнике — это замечательный маршрут для походов. Его протяженность составляет шесть километров. На пути посетителей ждут несложные подъемы и спуски, красивая тайга, виды на скалистое побережье и Японское море.
Тропа содержится и охраняется охотинспекторами. Они подкармливают местных обитателей — оленей, изюбров, кабанов, косулей и других животных.
Также здесь организованы видовые площадки.
В заказник приезжают не только жители Дальнегорска, но и всего края. По словам главы региона, экотропу немного модернизируют, добавят еще места для отдыха, а также парковку на старте.
Лучшее время года для посещения экотропы — лето-осень.