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В Ростовской области долги за коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн

С 1 февраля Ростовская область может попасть под эксперимент по взысканию задолженности ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 февраля долги за коммунальные услуги могут начать взыскивать электронно в порядке эксперимента, утвержденного Минстроем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства изданию РИА Новости.

Речь идет о задолженностях по оплате коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, стоянок в многоквартирном доме, помещений и энергетических ресурсов.

Поставщики услуг смогут передать информацию о должниках в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Там будет формироваться пакет документов для обращения в суд и в электронном виде направляться в систему ГАС «Правосудие». В ней содержится информация о судебных делопроизводствах. Сам должник будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Планируется, что участие в проекте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Документ еще не принят, его окончательно сформируют после прохождения регламентных процедур.