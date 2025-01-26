В Ростовской области долги за коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн

В Ростовской области с 1 февраля долги за коммунальные услуги могут начать взыскивать электронно в порядке эксперимента, утвержденного Минстроем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства изданию РИА Новости.
Речь идет о задолженностях по оплате коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, стоянок в многоквартирном доме, помещений и энергетических ресурсов.
Поставщики услуг смогут передать информацию о должниках в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Там будет формироваться пакет документов для обращения в суд и в электронном виде направляться в систему ГАС «Правосудие». В ней содержится информация о судебных делопроизводствах. Сам должник будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Планируется, что участие в проекте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Документ еще не принят, его окончательно сформируют после прохождения регламентных процедур.