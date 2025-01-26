В Ростовской области долги за коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн

Поставщики услуг смогут передать информацию о должниках в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Там будет формироваться пакет документов для обращения в суд и в электронном виде направляться в систему ГАС «Правосудие». В ней содержится информация о судебных делопроизводствах. Сам должник будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале «Госуслуги».