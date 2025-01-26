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Основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января

В Беларуси начался основной день голосования на выборах президента 2025.

Источник: Комсомольская правда

Выборы президента проходят в Беларуси. Основной день голосования на выборах президента Беларуси — воскресенье, 26 января.

На президентский пост в 2025 году претендуют пять кандидатов: Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, действующий президент республики Александр Лукашенко.

На президентских выборах в республике открыты 5325 избирательных участков. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.

Выборы 2025 года станут седьмой президентской электоральной кампанией в истории суверенной Беларуси.

Накануне ЦИК сообщил, что явка за пять дней досрочного голосования составила 41,81%.