Основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января

Выборы президента проходят в Беларуси. Основной день голосования на выборах президента Беларуси — воскресенье, 26 января.
На президентский пост в 2025 году претендуют пять кандидатов: Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, действующий президент республики Александр Лукашенко.
На президентских выборах в республике открыты 5325 избирательных участков. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.
Выборы 2025 года станут седьмой президентской электоральной кампанией в истории суверенной Беларуси.
Накануне ЦИК сообщил, что явка за пять дней досрочного голосования составила 41,81%.