Актеру иркутского ТЮЗа присвоили звание заслуженного артиста России

За эти годы артист в полной мере проявил свои индивидуальные, только ему свойственные краски и интонации. Темперамент Владимира Безродных то скрывается за внешней сдержанностью, то мощно вырывается наружу. Сочетание характерности и задушевного лиризма, тонкой, нежной грустинки и жесткости сценического рисунка обеспечивает актёру успех.