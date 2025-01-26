Актеру иркутского ТЮЗа присвоили звание заслуженного артиста России

Артисту ТЮЗа имени А. В. Вампилова Владимиру Безродных присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ о награждении подписал президент Владимир Путин 24 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба театра, Владимир Безродных окончил Иркутское театральное училище, посвятил ТЮЗу 35 лет творческой жизни.
За эти годы артист в полной мере проявил свои индивидуальные, только ему свойственные краски и интонации. Темперамент Владимира Безродных то скрывается за внешней сдержанностью, то мощно вырывается наружу. Сочетание характерности и задушевного лиризма, тонкой, нежной грустинки и жесткости сценического рисунка обеспечивает актёру успех.
Владимиром Безродных сыграно более 100 ролей. Артист занимается живописью и другими видами прикладного искусства, а также создаёт фотолетопись театра.