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Актеру иркутского ТЮЗа присвоили звание заслуженного артиста России

Указ подписал Владимир Путин.

Источник: Иркутский ТЮЗ

Артисту ТЮЗа имени А. В. Вампилова Владимиру Безродных присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ о награждении подписал президент Владимир Путин 24 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба театра, Владимир Безродных окончил Иркутское театральное училище, посвятил ТЮЗу 35 лет творческой жизни.

За эти годы артист в полной мере проявил свои индивидуальные, только ему свойственные краски и интонации. Темперамент Владимира Безродных то скрывается за внешней сдержанностью, то мощно вырывается наружу. Сочетание характерности и задушевного лиризма, тонкой, нежной грустинки и жесткости сценического рисунка обеспечивает актёру успех.

Владимиром Безродных сыграно более 100 ролей. Артист занимается живописью и другими видами прикладного искусства, а также создаёт фотолетопись театра.

театр