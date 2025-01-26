Новичок-легионер БК «Динамо» получил травму, сыграв за команду 5 минут

В гостевом матче Суперлиги по баскетболу БК «Динамо-Владивосток» обыграло в гостях «БАРС-РГЭУ» в Ростове-на-Дону со счётом 91:82. В этом матче состоялся дебют за приморцев американского легионера, защитника Джошуа Ньюкирка. Он вышел в стартовой пятерке, но уже на 5-й минуте получил травму и больше на паркет не возвращался.
За это время он совершил одну потерю при показателе полезности −4.
«Травма Джошуа — очень неприятный момент, но это спорт. Посмотрим на окончательный диагноз», — сказал главный тренер БК «Динамо» Алексей Голяхов.
Джош Ньюкирк родился 17 апреля 1994 года. Выступал за университеты Питтсбурга и Индианы в NCAA, также провёл несколько сезонов в командах «Texas Legends» и «Long Island Nets» в Лиге развития НБА.
С нынешним исполнительным директором «Динамо» Эдуардом Сандлером игрок знаком давно. Еще в 2020 году он должен был присоединиться к команде «Восток-65», с которой подписал контракт. Однако дебютировать в российской Суперлиге помешала травма, поэтому контракт был прекращен по обоюдному согласию сторон. Тогда руководил «Востоком» как раз Сандлер.
По словам Сандлера, команде перед решающими матчами сезона нужна была «перестройка».
Напомним, что БК «Динамо-Владивосток» — действующий чемпион баскетбольной суперлиги. В нынешнем первенстве команда идёт на 4-м месте.