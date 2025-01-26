Новичок-легионер БК «Динамо» получил травму, сыграв за команду 5 минут

В гостевом матче Суперлиги по баскетболу БК «Динамо-Владивосток» обыграло в гостях «БАРС-РГЭУ» в Ростове-на-Дону со счётом 91:82. В этом матче состоялся дебют за приморцев американского легионера, защитника Джошуа Ньюкирка. Он вышел в стартовой пятерке, но уже на 5-й минуте получил травму и больше на паркет не возвращался.