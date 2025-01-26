Тренер по йоге из Новосибирска пять лет борется с раком груди

Жительница Новосибирска Первана Мамедова борется с онкологическим заболеванием уже пять лет. Все началось со случайно найденного уплотнения в груди. Затем пришлось пройти через мастэктомию и длительные химиотерапии. Свою историю она рассказала изданию АиФ-Новосибирск.
Диагноз «рак молочной железы» Перване поставили осенью 2019 года перед поездкой в Индию. До этого девушка долгое время жила за границей: путешествовала и занималась йогой. Никакие симптомы её ранее не мучили.
Некоторое время Первана не могла поверить в случившееся, просила онколога «просто вырезать опухоль». Больше всего сибирячка переживала из-за того, что некоторое время она не сможет путешествовать.
А после началась длительная химиотерапия. В августе ей удалили грудь и одновременно поставили имплант. Этот момент стал для сибирячки одним из самых болезненных.
«Для женщины страшно представить, что ей отрезают грудь. Ужасное состояние у меня длилось в течение месяца. Думала, что я больше не женщина, я больше не человек, я — вообще никто», — вспоминает тренер по йоге.
Но когда сибирячка встретила новую любовь, тема того, что она «больше не женщина», закрылась сама по себе.
Сейчас Первана всё ещё продолжает лечение. За весь период лечения у неё появились метастазы в печени, а потом перешли в мозг. В скором времени она планирует операцию по удалению яичников.
О современном лечении рака Перване рассказали сотрудники благотворительного фонда «Онкологика».
«Онкологика» — благотворительный фонд помощи взрослым онкопациентам и их близким. Фонд помогает взрослым с любым онкологическим диагнозом и на любой стадии по всей стране: проводит юридические и психологические консультации, обеспечивает поддержкой равных консультантов и маршрутизацией, оплачивает обследования, второе мнение врачей, заботу и помощь по дому, проезд, проживание, продуктовые корзины и реабилитацию. Поддержать благополучателей Фонда вы можете по ссылке.
По словам собеседницы, в фонде подопечному оказывают помощь, когда он находится в разобранном состоянии и не понимает, куда двигаться дальше. Благодаря фонду Первана съездила в Петербург за вторым мнением к самому хорошему специалисту в этой области. И в итоге сибирячке провели радиохирургическую операцию.
«Кроме того, в Санкт-Петербурге мне, как благополучательнице фонда, были доступны бесплатные поездки на такси до медицинских учреждений в рамках социального проекта Яндекса “Помощь рядом”. Я продолжаю пользоваться поездками и в Новосибирске, так как город у нас большой и не всегда можно дойти пешком до нужного места», — делится героиня материала.
Несмотря на диагноз, Первана каждое утро занимается йогой. По её словам, йога — это уже не просто образ жизни или религия, а сама жизнь. Также девушка считает, что именно правильное питание и физическая активность помогли её телу всё выстоять.
Однако первый год сибирячка скрывала свою болезнь. Девушка чувствовала стыд, что человек, который занимается йогой, заболел раком. Ей казалось, будто она сама виновата в своей болезни. Но однажды начала вести соцсети «просто так», а сейчас делится с подписчиками тем, как видит этот мир, а взамен получает огромную поддержку.
«Ценность любого человека заключается не в том, что он делает и как выглядит, а в том, что он есть. Вот вы приходите куда-то, неважно в ситуацию или помещение, и все меняется, потому что вы там есть», — считает Первана.