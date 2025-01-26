Тренер по йоге из Новосибирска пять лет борется с раком груди

Однако первый год сибирячка скрывала свою болезнь. Девушка чувствовала стыд, что человек, который занимается йогой, заболел раком. Ей казалось, будто она сама виновата в своей болезни. Но однажды начала вести соцсети «просто так», а сейчас делится с подписчиками тем, как видит этот мир, а взамен получает огромную поддержку.