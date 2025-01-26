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В зоне спецоперации погиб 28-летний мобилизованный Ленар Бадертдинов из Башкирии

На СВО погиб мобилизованный из Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

В деревне Старотазларово Бураевского района Башкирии 24 января простились с 28-летним мобилизованным Ленаром Бадертдиновым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.

Бадертдинов родился 4 октября 1996 года. С 1 по 4 классы учился с родной деревне Старотазларовской, затем перевелся в Новотазларовской средней школе, которую окончил в 2012 году после девяти классов.

— Во время учёбы в школе Ленар зарекомендовал себя как дисциплинированный и добросовестный ученик, активно занимался спортом и принимал участие в различных школьных мероприятиях, — рассказал Гараев.

Обучение Ленар продолжил в Нефтекамском профессиональном колледже № 91. Там он получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и водителя автомобиля. В 2015 году его призвали на срочную службу. Он принял участие в параде по случаю 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После армии Бадертдинов работал вахтовиком — был стропальщиком на Севере. 25 сентября 2022 года мужчину призвали в армию по частичной мобилизации. 18 декабря 2024 года о погиб. Был награжден медалями «За боевые отличия» и «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик».

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