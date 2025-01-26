В зоне спецоперации погиб 28-летний мобилизованный Ленар Бадертдинов из Башкирии

Обучение Ленар продолжил в Нефтекамском профессиональном колледже № 91. Там он получил специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и водителя автомобиля. В 2015 году его призвали на срочную службу. Он принял участие в параде по случаю 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. После армии Бадертдинов работал вахтовиком — был стропальщиком на Севере. 25 сентября 2022 года мужчину призвали в армию по частичной мобилизации. 18 декабря 2024 года о погиб. Был награжден медалями «За боевые отличия» и «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик».