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В некоторых районах Перми произошло отключение электричества

Сегодня в некоторых районах Перми произошло отключение электричества.

Источник: AP 2024

Жители города сообщали в социальных сетях об отключениях в Индустриальном и Дзержинском районах, части Ленинского района, Верхней Курье и микрорайоне Нагорный. В некоторых районах электроснабжение уже восстановлено.

«В результате работы противоаварийной автоматики смежной энергосистемы произошло отключение ряда энергообъектов Пермского края. На текущий момент энергооборудование центров питания Прикамья уже в работе. Причины инцидента выясняются. За более подробными комментариями относительно причин необходимо обращаться в АО “Системный оператор Единой энергетической системы”, так как данный вопрос находится вне зоны функциональной ответственности “Россети Урал”, — сообщили в “Пермэнерго”.

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