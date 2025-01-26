В некоторых районах Перми произошло отключение электричества

«В результате работы противоаварийной автоматики смежной энергосистемы произошло отключение ряда энергообъектов Пермского края. На текущий момент энергооборудование центров питания Прикамья уже в работе. Причины инцидента выясняются. За более подробными комментариями относительно причин необходимо обращаться в АО “Системный оператор Единой энергетической системы”, так как данный вопрос находится вне зоны функциональной ответственности “Россети Урал”, — сообщили в “Пермэнерго”.