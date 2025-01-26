Челябинского перевозчика оштрафуют за грязные автобусы и стекла с трещинами

Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».
«На неделе проведена проверка соблюдения условий контракта. Выявлено 25 нарушений на девяти машинах», — говорится в комментарии.
Утверждается, что жалобы на грязь и другие проблемы поступали от горожан.
Проверяющие подтвердили эту информацию, выявив также неработающие системы автоматического информирования пассажиров и другие нарушения.
«Перевозчику будет выставлен штраф на 25 тыс. рублей», — уточнили в Миндортрансе региона.