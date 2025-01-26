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Челябинского перевозчика оштрафуют за грязные автобусы и стекла с трещинами

Челябинского перевозчика, который обслуживает маршрут № 22-А, оштрафуют за грязные автобусы и стекла с трещинами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

«На неделе проведена проверка соблюдения условий контракта. Выявлено 25 нарушений на девяти машинах», — говорится в комментарии.

Утверждается, что жалобы на грязь и другие проблемы поступали от горожан.

Проверяющие подтвердили эту информацию, выявив также неработающие системы автоматического информирования пассажиров и другие нарушения.

«Перевозчику будет выставлен штраф на 25 тыс. рублей», — уточнили в Миндортрансе региона.

штрафы