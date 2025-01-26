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Минск и регионы ввели бесплатный проезд на транспорте в день выборов

Бесплатный проезд на транспорте введен 26 января в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 26 января в Минске и регионах введен бесплатный проезд на транспорте сообщает БелТА.

Так, в день президентских выборов 26 января 2025-го с пассажиров общественного транспорта в Беларуси не взимается оплата за проезд.

Так, в Минске плата за проезд не будет взиматься в автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте. В том числе в этот день — бесплатный проезд в метро, где график движения поездов организовали по расписанию выходного дня.

Также в Минской области сделали бесплатными автобусные городские маршруты. В Гомеле не нужно платить за проезд в городском общественном транспорте. Бесплатным сделали автомобильный транспорт общественного пользования регулярного городского сообщения и городской электрический транспорт также на Гомельщине в Речице, Жлобине, Светлогорске и Мозыре.

На Брестчине городской общественный транспорт 26 января бесплатный повсеместно, как и в Витебске.

А в Гродненской области сделали бесплатными в этот день городские автобусы в Гродно, Лиде, Волковыске, Мостах, Скиделе, Щучине, Слониме, Березовке, Новогрудке, Островце, Ошмянах, Сморгони, Вороново и Ивье.

Напомним, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.