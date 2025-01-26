Минск и регионы ввели бесплатный проезд на транспорте в день выборов

Так, в Минске плата за проезд не будет взиматься в автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте. В том числе в этот день — бесплатный проезд в метро, где график движения поездов организовали по расписанию выходного дня.