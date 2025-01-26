В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши из-за участившихся отравлений

«В последнее время в России участились случаи отравления этой продукцией. Например, в 2024 году в Новосибирске пострадали 37 человек после заказа роллов в службе доставки, причиной стали антисанитарные условия, в Санкт-Петербурге крупная сеть ресторанов была оштрафована за наличие сотрудников с сальмонеллезом, а в Челябинске один из ресторанов доставки суши закрыли после массового заражения горожан той же инфекцией», — объяснил журналистам автор предложения Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по региональной политике.