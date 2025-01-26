В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши из-за участившихся отравлений

Депутаты Госдумы предложили ввести ГОСТ на роллы и суши из-за участившихся массовых отравлений. С такой инициативой они обратились в Росстандарт, сообщают «Известия».
По словам авторов инициативы, особую обеспокоенность вызывают факты массовых отравлений, произошедших из-за того, что точки общепита не соблюдали санитарные нормы, использовали некачественные ингредиенты и не осуществляли должный контроль за процессом приготовления. В том числе для людей опасны продукты, которые используются в суши и роллах без предварительной термической обработки, например, рыба и морепродукты.
«В последнее время в России участились случаи отравления этой продукцией. Например, в 2024 году в Новосибирске пострадали 37 человек после заказа роллов в службе доставки, причиной стали антисанитарные условия, в Санкт-Петербурге крупная сеть ресторанов была оштрафована за наличие сотрудников с сальмонеллезом, а в Челябинске один из ресторанов доставки суши закрыли после массового заражения горожан той же инфекцией», — объяснил журналистам автор предложения Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по региональной политике.
На данный момент в России нет национального стандарта для этих блюд японской кухни. Их приготовление регулируется общими требованиями и нормами для общепита.