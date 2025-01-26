Иркутяне меньше жителей других регионов Сибири тратят на ЖКХ

Согласно подсчётам Иркутскстата, жители Приангарья тратят на оплату услуг ЖКХ меньше, чем жители других регионов Сибири. Это показывает сравнение тарифов на воду и отопление.
О том, что в Иркутской области (несмотря на введение нормативов) по-прежнему самая дешёвая в стране электроэнергия, знают все. Стандартные 100 киловатт обходятся жителям в 158 рублей, что никак не сравнишь с расходами обычного горожанина из Горно-Алтайска, который за это же платит 507 рублей, или Барнаула — здесь плата 453 рубля.
Но, как оказалось, это ещё не вся экономия. Житель Иркутской области может принимать ванну и не думать о том, сколько литров воды израсходовал: в регионе самый низкий в Сибири тариф на холодную воду (50,12) и один из самых демократичных — за горячую (100,33) за кубометр. А вот жители Томска явно предпочитают душ, так как они платят за то же самое в 2 раза больше — 118,73 рубля за холодную и 223,25 — за горячую. Отопление в регионе тоже одно из самых дешёвых в Сибири и обходится жителям намного дешевле, чем в том же Томске и Барнауле.
Правда, сэкономив на ЖКХ, житель Иркутской области дороже всех в Сибири платит в супермаркете за десяток куриных яиц, в топ самых дорогих продуктов попали помидоры, огурцы, яблоки и сахар.