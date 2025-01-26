Иркутяне меньше жителей других регионов Сибири тратят на ЖКХ

Но, как оказалось, это ещё не вся экономия. Житель Иркутской области может принимать ванну и не думать о том, сколько литров воды израсходовал: в регионе самый низкий в Сибири тариф на холодную воду (50,12) и один из самых демократичных — за горячую (100,33) за кубометр. А вот жители Томска явно предпочитают душ, так как они платят за то же самое в 2 раза больше — 118,73 рубля за холодную и 223,25 — за горячую. Отопление в регионе тоже одно из самых дешёвых в Сибири и обходится жителям намного дешевле, чем в том же Томске и Барнауле.