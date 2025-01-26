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В Ростовской области отец в пылу ссоры ранил сына-подростка ножом

В Ростовской области предъявили обвинение мужчине, который чуть не зарезал сына.
Источник: Комсомольская правда

Житель Верхнедонского района напал с ножом на несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает Пресс-служба Главного Управления МВД России по Ростовской области.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции, распложенный в станице Казанской, 23 декабря. Приехав на место, правоохранители выяснили, что во время бурной ссоры мужчина нанес сыну несколько ударов ножом. К счастью, серьезных ранений подросток не получил. Медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

В отношении отца 21 января было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему может быть назначено наказание в виде штрафа или исправительных работ.