В Ростовской области отец в пылу ссоры ранил сына-подростка ножом

Информация о происшествии поступила в отдел полиции, распложенный в станице Казанской, 23 декабря. Приехав на место, правоохранители выяснили, что во время бурной ссоры мужчина нанес сыну несколько ударов ножом. К счастью, серьезных ранений подросток не получил. Медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.