Гонку «Лыжня России» отменили под Иркутском

Но стоит отметить, что совсем без спортивного праздника жители Иркутска и района не останутся. Уже сейчас для организации гонки рассматривают несколько территорий. К примеру, точно старт проведут на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета и на стадионах образовательных организаций.