Гонку «Лыжня России» отменили под Иркутском

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля в Приангарье. Мероприятие, которое в текущем году будет проведено в 43-й раз, приурочено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако для жителей поселка Молодежный, что в Иркутском районе, старт на льду залива Топка отменен.
Как стало известно КП-Иркутск, виной этому стала теплая зима, которая значительно меняет формат. Хотя каждый год на данное мероприятие в поселке Молодежный собирались несколько тысяч сибиряков.
Но стоит отметить, что совсем без спортивного праздника жители Иркутска и района не останутся. Уже сейчас для организации гонки рассматривают несколько территорий. К примеру, точно старт проведут на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета и на стадионах образовательных организаций.