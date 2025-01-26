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Гонку «Лыжня России» отменили под Иркутском

Массовая гонка «Лыжня России» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля в Приангарье. Мероприятие, которое в текущем году будет проведено в 43-й раз, приурочено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако для жителей поселка Молодежный, что в Иркутском районе, старт на льду залива Топка отменен.

Как стало известно КП-Иркутск, виной этому стала теплая зима, которая значительно меняет формат. Хотя каждый год на данное мероприятие в поселке Молодежный собирались несколько тысяч сибиряков.

Но стоит отметить, что совсем без спортивного праздника жители Иркутска и района не останутся. Уже сейчас для организации гонки рассматривают несколько территорий. К примеру, точно старт проведут на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета и на стадионах образовательных организаций.