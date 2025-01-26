Лукашенко обратился к белорусским ученым 26 января, сказав о смелых идеях

Глава республики подчеркнул, что Беларусь — высоко развитая страна именно благодаря накопленному опыту, преемственности научных школ, а также за счет внедрения современных передовых технологий. Он заметил, что республике удается сохранять за собой ведущие позиции на международной арене в разных областях научно-технической и инновационной деятельности.