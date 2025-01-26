Лукашенко обратился к белорусским ученым 26 января, сказав о смелых идеях

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января обратился к белорусским ученым со словами о будущем страны, сообщает пресс-служба президента.
В этот день белорусский лидер поздравил ученых с Днем белорусской науки. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь славится именами ученых, во все времена самоотверженно и ответственно трудившихся для прогресса и укреплявших интеллектуальный потенциал нации.
Глава республики подчеркнул, что Беларусь — высоко развитая страна именно благодаря накопленному опыту, преемственности научных школ, а также за счет внедрения современных передовых технологий. Он заметил, что республике удается сохранять за собой ведущие позиции на международной арене в разных областях научно-технической и инновационной деятельности.
Александр Лукашенко еще обратил внимание, что именно наукой дается импульс для развития экономики и общества. Кроме того, этим обеспечивается безопасность и суверенитет, создается прочная основа для комфортной и спокойной жизни миллионов граждан.
— Во многом от результатов труда ученых зависит не только благосостояние, но и будущее нашей Родины, — прокомментировал глава страны.
Здесь же Александр Лукашенко высказал убеждение в том, что белорусская наука сможет выполнять самые амбициозные задачи, реализовывать самые смелые идеи. При этом он назвал условия для этого.
— Если каждый из вас и впредь будет работать на результат, оперативно реагировать на происходящие изменения и постоянно двигаться вперед, — перечислил президент.
Ранее также Александр Лукашенко сказал, что настало время спросить ученых за конкретный результат.
Тем временем, основной день голосования на выборах президента проходит в Беларуси 26 января. Участки для голосования работают с 8 утра до 20 часов.