В Перми заменят сухие и аварийные деревья на Компросе

В этом году в Перми планируется заменить сухие и аварийные деревья на территории Ленинского района города. Об этом сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.
В неудовлетворительном состоянии находятся деревья на бульваре Комсомольского проспекта на участке от Монастырской до Пушкина, а также 36 деревьев на улице Петропавловской. Все они являются сухостоями и представляют опасность для пешеходов. Запланированные к сносу деревья отметили красной краской.
С целью сохранения привлекательности территории в центральной части города проведут компенсационные посадки. Новые деревья ценных пород высадят весной и осенью этого года.