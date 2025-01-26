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В Перми заменят сухие и аварийные деревья на Компросе

Для сохранения привлекательности территории проведут компенсационные посадки.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Перми планируется заменить сухие и аварийные деревья на территории Ленинского района города. Об этом сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.

В неудовлетворительном состоянии находятся деревья на бульваре Комсомольского проспекта на участке от Монастырской до Пушкина, а также 36 деревьев на улице Петропавловской. Все они являются сухостоями и представляют опасность для пешеходов. Запланированные к сносу деревья отметили красной краской.

С целью сохранения привлекательности территории в центральной части города проведут компенсационные посадки. Новые деревья ценных пород высадят весной и осенью этого года.

экология