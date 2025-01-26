В Перми заменят сухие и аварийные деревья на Компросе

В неудовлетворительном состоянии находятся деревья на бульваре Комсомольского проспекта на участке от Монастырской до Пушкина, а также 36 деревьев на улице Петропавловской. Все они являются сухостоями и представляют опасность для пешеходов. Запланированные к сносу деревья отметили красной краской.