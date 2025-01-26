Роспотребнадзор Башкирии назвал прививки, которые рекомендуется сделать взрослым

Роспотребнадзор Башкирии перечислил прививки, которые рекомендуется сделать взрослым. В ведомстве отметили, что иммунитет после вакцин, проведенных в детстве, ослабевает, поэтому некоторые из них стоит повторить. Кроме того, может оказаться, что человек вообще не был привит по графику в детстве. Эпидемиологи советуют посмотреть в прививочном сертификате даты прививок.