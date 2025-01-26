Роспотребнадзор Башкирии назвал прививки, которые рекомендуется сделать взрослым

Роспотребнадзор Башкирии перечислил прививки, которые рекомендуется сделать взрослым. В ведомстве отметили, что иммунитет после вакцин, проведенных в детстве, ослабевает, поэтому некоторые из них стоит повторить. Кроме того, может оказаться, что человек вообще не был привит по графику в детстве. Эпидемиологи советуют посмотреть в прививочном сертификате даты прививок.
РПН рекомендует:
— каждому взрослому раз в 10 лет ревакцинироваться против столбняка и дифтерии;
— сделать прививку от кори, краснухи, паротита, гепатита B, если неизвестно, когда против них вакцинировались;
— прививаться от гриппа ежегодно;
— любителям путешествий привиться от вирусов папилломы человека, менингококковой инфекции, ветряной оспы, пневмококковой инфекции, гепатита А, клещевого энцефалита.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.