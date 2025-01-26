В Ростовской области раскаленная печь устроила пожар в доме

Чрезвычайное происшествие случилось в хуторе Ериковском, на улице Кирова. В доме загорелся деревянный шкаф, который стоял рядом с раскаленной печью. С него пламя перекинулось на остальные вещи в комнате. Помещение выгорело практически полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Пламя на площади десять квадратных метров оперативно потушили пожарно-спасательные расчеты: четыре огнеборца на двух единицах спецтехники.