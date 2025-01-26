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В Ростовской области раскаленная печь устроила пожар в доме

Пожар в семье дончан устроила оставленная без присмотра печка.

Источник: Комсомольская правда

В Дубовском районе случился пожар в частном домовладении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в хуторе Ериковском, на улице Кирова. В доме загорелся деревянный шкаф, который стоял рядом с раскаленной печью. С него пламя перекинулось на остальные вещи в комнате. Помещение выгорело практически полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Пламя на площади десять квадратных метров оперативно потушили пожарно-спасательные расчеты: четыре огнеборца на двух единицах спецтехники.

Сотрудники МЧС напоминают жителям частного сектора, что нельзя допускать перекала печи, оставлять ее без присмотра, хранить рядом легковоспламеняющиеся предметы и горючие материалы.