В Челябинске 9 автобусных остановок стали необязательными

Напомним, нововведение действует в областном центре с апреля 2024-го. В прошлом году были введены 32 остановки по требованию. Они позволяют экономить время в пути — автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход. Также это помогает сохранять комфортную температуру в салоне — тепло зимой и прохладу летом.