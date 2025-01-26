В Челябинске 9 автобусных остановок стали необязательными

Изменения произошли на маршрутах 19, 47, 72, 172. Также остановки по требованию появились у 3-го, 18-го, 28-го, 64-го и № 56а автобусов.
Итак, остановками по требованию стали «Гаражи» на автодороге Меридиан и «Хариса Юсупова» на улице Бейвеля, а также «Механическая», «Опытно-механический завод», «ЖБИ-1», «Гипсовый завод» и «ВСМ» на улице Героев Танкограда. Кроме того, изменения произошли на двух остановках на Западном Луче — «ГСК Турист» и «Аральской».
Теперь челябинцам, чтобы выйти на остановке по требованию, необходимо заранее нажать кнопку STOP на поручне или другим способом предупредить водителя об этом. Чтобы уехать с остановки по требованию, нужно поднять руку.
Напомним, нововведение действует в областном центре с апреля 2024-го. В прошлом году были введены 32 остановки по требованию. Они позволяют экономить время в пути — автобусы останавливаются только при наличии пассажиров на вход или выход. Также это помогает сохранять комфортную температуру в салоне — тепло зимой и прохладу летом.