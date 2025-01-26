Патрушев почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда

В церемонии также приняли участие представители общественности Санкт-Петербурга и участники ежегодного турнира по волейболу среди ветеранов и юношей, посвященного 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В турнире участвовали команды из разных регионов России, а также из Белоруссии.