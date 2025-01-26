Патрушев почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Помощник президента России Николай Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга почтил память жителей и защитников Ленинграда, погибших в дни блокады города немецко-фашистскими войсками.
27 января исполнится 81 год со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.
Патрушев почтил память жертв нацизма минутой молчания под символический стук метронома, звучавшего по радио в блокадном Ленинграде. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. Затем помощник главы государства возложил венок и цветы к подножию монумента «Мать-Родина».
В беседе с участниками церемонии Патрушев особо отметил значимость памятных исторических, поисковых и военно-патриотических мероприятий, проводимых в наступившем году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и посвященных 80-летию Великой Победы.
В церемонии также приняли участие представители общественности Санкт-Петербурга и участники ежегодного турнира по волейболу среди ветеранов и юношей, посвященного 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В турнире участвовали команды из разных регионов России, а также из Белоруссии.
Пискаревское мемориальное кладбище — памятник жертвам Великой Отечественной войны. Мемориал посвящен памяти всех жителей и защитников блокадного Ленинграда и возведен на месте массовых захоронений. В 186 братских могилах и шести тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся около 500 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тыс. воинов — защитников города.