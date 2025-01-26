1 февраля в Новосибирске откроется Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка

1 февраля в Новосибирске после реконструкции для гостей откроется Музей им. Ю. В. Кондратюка. Об этом рассказала директор музея Елена Щукина.
— Первый зал под названием «Новосибирск космический» будет посвящен новосибирцам и предприятиям, связанным с космической отраслью. Второй зал расскажет о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка. Третий зал, который мы назвали «Хлеб», будет посвящен земным проектам ученого, а четвертый зал будет посвящен Луне. Пятый зал, расположенный на втором этаже, задуман как пространство для сменных экспозиций, — сообщила Елена Щукина.
Здание, известное новосибирцам как Дом Кондратюка на ул. Советской, 24, построили в 1924 году. В 2018 году здание признали аварийным и закрыли. В 2024 году начали реконструкцию.
Ранее двойников Юрия Кондратюка искали в Новосибирске для участия в создании видеоконтента для обновлённой экспозиции в «Доме Кондратюка».
Архип ВЕТРОВ.