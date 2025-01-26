1 февраля в Новосибирске откроется Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка

— Первый зал под названием «Новосибирск космический» будет посвящен новосибирцам и предприятиям, связанным с космической отраслью. Второй зал расскажет о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка. Третий зал, который мы назвали «Хлеб», будет посвящен земным проектам ученого, а четвертый зал будет посвящен Луне. Пятый зал, расположенный на втором этаже, задуман как пространство для сменных экспозиций, — сообщила Елена Щукина.