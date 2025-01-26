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Болельщики в Казани оскорбили новосибирского хоккеиста: он им ответил

НОВОСИБИРСК, 26 января, ФедералПресс. Защитник «Сибири» Тимур Ахияров на выездном матче с «Ак Барсом» в Казани показал оскорбительный жест болельщикам. За непристойное поведение игрока оштрафовали.

Источник: БЕЛТА

«После финальной сирены между игроками обеих команд произошла стычка. С фанатской трибуны начали оскорблять игроков новосибирского клуба», — говорится в сообщении.

В ответ на оскорбление Тимур Ахияров показал неприличные жесты сидящим на трибуне. Точная сумма, на которую был оштрафован игрок «Сибири», не уточняется, однако, согласно регламенту, за подобное оскорбление накладывается наказание в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, родители обвинили хоккейного тренера в жестокости к воспитанникам в Новосибирске.

штрафы