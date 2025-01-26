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Летевший из Омска самолёт экстренно приземлился в Казани из-за пассажира

Пассажир авиалайнера почувствовал себя плохо на высоте более 10 тысяч метров.

Источник: Аргументы и факты

Поздно вечером 24 января из аэропорта Омска вылетел пассажирский самолёт в направлении Москвы. Но авиалайнеру пришлось совершить экстренную посадку в Казани — сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолёту российской авиакомпании «Сибирь» пришлось экстренно сменить курс из-за пассажира, который почувствовал себя плохо. Когда воздушное судно находилось на высоте более 10 тысяч метров, экипаж сообщил о больном пассажире на борту.

«Сигнал “Срочности” и “Бедствия” не объявлял», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолёт благополучно приземлился в Казани.

Также omsk.aif.ru писал, что происходит с самолётом Сочи — Омск, который до сих пор стоит в поле под Новосибирском после экстренной посадки в сентябре 2023 года.

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