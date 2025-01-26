Сколько стоит тепло в разных городах Казахстана

Сколько стоит отопление в вашем городе? Мало кто сможет ответить на этот вопрос. Большинство скажут, что знают, сколько платят именно они, но какой-то ценник вряд ли назовут. Дело в том, что дифференцированные тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией требуют больших усилий, чтобы в них разобраться.
Простой запрос в поисковике «Сколько стоит отопление» приведет на сайт коммунального учреждения вашего города, где легко найти вкладку «Тарифы». Там указаны среднеотпускной тариф, разные цены для домов с приборами учета и без них, отдельная графа для аварийных зданий и домов барачного типа, бюджетных и небюджетных организаций. Разные тарифы для домов с отличающейся квадратурой.
При расчете стоимости учитываются три переменные: норматив теплопотребления, тариф на тепло и площадь квартиры. Норматив — это количество тепловой энергии, которое по расчетам требуется для обогрева 1 квадратного метра жилплощади за месяц отопительного периода. Этот показатель утверждается местными органами власти. Тариф устанавливает теплоснабжающая организация, а при расчете площади учитываются все отапливаемые помещения. Эти показатели перемножаются, и получается ваша плата за отопление.
Допустим, норматив в вашем городе составляет 0,03 Гкал/м² в месяц. Тариф на тепло — 5000 тенге за Гкал. Площадь квартиры — 50 м². Итого выходит, что вы должны за отопление 7500 тенге в месяц.
Нормативы всегда отличаются в зависимости от региона (на севере страны отапливать дома сложнее, чем на юге), стоимости услуг и ресурсов (поэтому цена в Алматы сейчас гораздо выше, чем в маленьких городах), типа дома (кирпичный дом лучше удерживает тепло, а значит, требует меньше ресурсов для отопления), актуальности оборудования (современные технологии позволяют лучше сохранять и передавать тепло, что значительно снижает затраты). Также на эту цифру влияет коэффициент корректировки: в случае более теплых или холодных зим местные власти могут менять цену в меньшую или большую сторону, чтобы и люди не замерзли, и коммунальщики не разорились.
Поэтому для сравнения цен на тепло в разных регионах мы будем использовать среднюю стоимость 1 гигакалории для жителей многоквартирных домов без индивидуальных счетчиков, так как большинство квартир в Казахстане рассчитывают оплату именно по этой категории.
Самые высокие цены ожидаемо в Алматы — 10 615 тенге за 1 Гкал. В Астане цена неожиданно почти вдвое дешевле — жители столицы платят 4 727 тенге. Такая разница вызвана разницей всех тех переменных, которые были названы ранее и формируют цены на тепло.
Дорогое отопление в Петропавловске. Здесь люди переплачивают за то, что коммунальщики вынуждены работать в условиях суровой зимы, а многие дома и коммуникации служат уже десятки лет и не лучшим образом сохраняют тепло. Цена с 1 января 2025 года установлена в размере 7 891 тенге за 1 Гкал.
Много платят и на Западе страны. В Актобе тариф установлен на отметке 6 833 тенге, в сравнении с прошлым годом в 2025 цена выросла примерно на 18%, что связано с ростом затрат теплоснабжающей компании и оптовых цен на газ. В Атырау — 6 215 тенге, и тариф стабильно растет примерно на 100 тенге в год последние пять лет. В Актау цена пока значится в размере 4 285 тенге, но в отличие от большинства регионов тут еще не пересмотрели стоимость в 2025 году. Слушания по установке новых тарифов назначены на 4 февраля.
Самый пугающий рост демонстрируют цены в Костанае. Сегодня здесь жители платят 6 140 тенге за 1 Гкал, хотя в прошлом году цена была ниже на 326 тенге. За год до этого она и вовсе выросла на 624 тенге. Всего же за последние 4 года цена на отопление в Костанае выросла на 1634 тенге.
В список городов с умеренными ценами входят Шымкент — 5 953 тенге, Караганда −5 614 тенге, Кокшетау — 5 507 тенге и Тараз — 5 493 тенге. Ниже 5000 тенге ценник в Уральске — 4 886 тенге, Павлодаре — 4 851 тенге и, что удивительно, в суровом по климату Усть-Каменогорске — 4 764 тенге. Жители Семея платят 4 473 тенге за 1 Гкал тепла.
Самое дешевое отопление, что неудивительно, оказалось преимущественно в южной части страны. В Талдыкоргане цена сформировалась в районе 3 912 тенге, Жезказгане — 3 663 тенге, Кызылорде — 3 590 тенге, Конаеве — 3 532 тенге, Туркестане — 3 207 тенге.