В Прикамье стартует конкурс по выбору книги для первоклассников

С 27 января в Пермском крае начнется конкурсный отбор литературных произведений для проекта «Подарок первокласснику». Книгу победителя подарят первоклассникам в День знаний, рассказали в краевом Министерстве образования и науки.
На конкурс принимаются художественные произведения для детей 7−8 лет. Подать заявку на участие могут как пермские писатели, так и авторы из других регионов страны. Главное, чтобы действие книги происходили в Пермском крае.
Какую книгу подарят первоклассникам, выберет экспертный совет при краевом Минобре. В его состав войдут ученые, специалисты в области детской литературы и учителя школ Прикамья. Участникам необходимо подать заявку до 4 марта в Министерство образования и науки Пермского края по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14. Итоги конкурса подведут не позднее 20 марта.