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Мэрия Уфы опубликовала топ-5 актуальных вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей

Центр занятости предлагает высокооплачиваемые вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы опубликовала список актуальных вакансий с ежемесячными зарплатами от 100 тысяч рублей. Соответствующие предложения есть в Центре занятости Башкирии.

В списке заманчивых вакансий попали следующие пять профессий:

1. Инженер-проектировщик в «Интас-Компани». Заработная плата: от 150 до 200 тыс. рублей. Адрес: Дагестанская, 14/1. Номер телефона: +7 (347) 2927909.

2. Наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением в компании БПО «Прогресс» — от 120 тыс. рублей. Адрес: Кировоградская, 34. Телефон: +7 (987) 0207524.

3. Врач-анестезиолог-реаниматолог в Республиканской детской клинической больнице — от 114 тыс. рублей. Адрес: Степана Кувыкина, 98. Телефоны: +7 (347) 2290809, +7 (347) 229−08−00.

4. Заведующий отделением поликлиники при Городской клинической больнице Демского района — от 100 тыс. рублей. Адрес: Правды, 19. Телефоны: +7 (347) 2271235, +7 (347) 2810669.

5. Инженер-программист станков с ЧПУ в компании «АРТ-Оснастка» — от 100 тыс. рублей. Адрес: Крайняя, 2. Телефон: +7 (347) 2468383.

экономика
занятость