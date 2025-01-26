Мэрия Уфы опубликовала топ-5 актуальных вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей

Мэрия Уфы опубликовала список актуальных вакансий с ежемесячными зарплатами от 100 тысяч рублей. Соответствующие предложения есть в Центре занятости Башкирии.
В списке заманчивых вакансий попали следующие пять профессий:
1. Инженер-проектировщик в «Интас-Компани». Заработная плата: от 150 до 200 тыс. рублей. Адрес: Дагестанская, 14/1. Номер телефона: +7 (347) 2927909.
2. Наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением в компании БПО «Прогресс» — от 120 тыс. рублей. Адрес: Кировоградская, 34. Телефон: +7 (987) 0207524.
3. Врач-анестезиолог-реаниматолог в Республиканской детской клинической больнице — от 114 тыс. рублей. Адрес: Степана Кувыкина, 98. Телефоны: +7 (347) 2290809,
4. Заведующий отделением поликлиники при Городской клинической больнице Демского района — от 100 тыс. рублей. Адрес: Правды, 19. Телефоны: +7 (347) 2271235, +7 (347) 2810669.
5. Инженер-программист станков с ЧПУ в компании «АРТ-Оснастка» — от 100 тыс. рублей. Адрес: Крайняя, 2. Телефон: +7 (347) 2468383.