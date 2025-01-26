Электробусы вышли на маршрут С755 в центре и на юго-востоке Москвы

1 июля 2022 года в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Жители получили возможность совершать поездки на комфортном городском транспорте. 6 июля 2023 года открылся парк «Митино». С его появлением электробусы стали ездить почти в 20 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк — «Салтыковка» — для электробусов, курсирующих на востоке столицы. Маршруты охватывают 18 районов столицы и три города Подмосковья.