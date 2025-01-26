Электробусы вышли на маршрут С755 в центре и на юго-востоке Москвы

Электробусы теперь ходят еще на одном городском маршруте — С755. Экологичный транспорт курсирует от стадиона «Лужники» до станции Новохохловская Московского центрального кольца (МЦК). Жителям четырех районов Центрального и Юго-Восточного административных округов стало еще удобнее добираться до 12 станций метро, МЦК и второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Москва — лидер в Европе по количеству электротранспорта. Инновационные электробусы приходят на замену автобусам с 2018 года. По будням на маршруте С755 будут работать семь экологичных машин российского производства. Продолжаем расширять сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Москва активно развивает наземный городской транспорт. В столице постоянно открывают новые маршруты, продлевают или корректируют действующие. Автобусы заменяют на электробусы. Замена одного снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
Электротранспорт движется гораздо тише, без вибраций. В салоне есть системы климат-контроля, поддерживающие комфортную температуру, зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с информацией о маршруте.
Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Всего в столице установлено около 350 зарядных станций для электробусов. Столица первой в России начала строить современные электробусные парки.
1 июля 2022 года в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Жители получили возможность совершать поездки на комфортном городском транспорте. 6 июля 2023 года открылся парк «Митино». С его появлением электробусы стали ездить почти в 20 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк — «Салтыковка» — для электробусов, курсирующих на востоке столицы. Маршруты охватывают 18 районов столицы и три города Подмосковья.
Новые поставки техники и развитие зарядной инфраструктуры позволят вывести на линию еще больше электробусов и заменить автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы удобнее и снизят влияние транспорта на окружающую среду.