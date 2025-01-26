В Новосибирской области насчитали 15,5 тысячи лосей

Зоологи объясняют, что лоси в Новосибирской области живут практически везде, где есть лесные зоны. Лосей нет только в Баганском и Чистооозерном районах. Лоси быстро бегают, могут развивать скорость до 56 км/ч; хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой больше минуты. От хищников обороняются ударами передних ног. Даже бурый медведь не решается нападать на открытой местности на самца лося. Как правило, медведь старается напасть при наличии кустарника, чтобы лось был ограничен в движениях. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние, зрение слабое — неподвижно стоящего человека он не видит на расстоянии немногих десятков метров.