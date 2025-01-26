В Башкирии опрокинулся автобус «ПАЗ» с десятью пассажирами

В Краснокамском районе Башкирии опрокинулся автобус «ПАЗ» с десятью пассажирами в салоне. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным дорожной полиции, ДТП случилось на 10-м километре трассы Нефтекамск-Уфа. Автобус следовал в Карманово, когда съехал в кювет и перевернулся.
Двоих пассажиров осматривают медики. На месте аварии работают ГАИ, МЧС и экстренные службы.
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