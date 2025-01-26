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В Омске провели рейд по местам несанкционированного выхода на лёд

Штраф за выход на лёд составляет 1000 рублей.

Источник: Om1 Омск

В Кировском округе Омска специалисты департамента общественной безопасности совместно с сотрудниками ГИМС МЧС и народными дружинниками провели очередной рейд по потенциально опасным местам выхода на лёд.

В течение двух дней комиссия обследовала водоёмы округа, где существует риск провалов под лёд. С жителями проводились профилактические беседы, участникам раздавали памятки с правилами безопасного поведения на льду.

Власти напомнили, что за выход на лёд в запрещённых местах предусмотрен штраф до 1 000 рублей. Это мера направлена на предотвращение несчастных случаев в зимний период.

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