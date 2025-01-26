Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Вильфанд объяснил причины аномального тепла в Ростовской области

В Гидрометцентре рассказали о причине аномально теплой зимы в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На юге России прогнозируется температурный показатель выше нормы на 4−12 градусов. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Метеоролог связывает ситуацию с циклонами в Атлантике, которые перемещаются с запада на восток. По их южной периферии безостановочно происходит перенос теплых воздушных масс из южных акваторий Атлантики на нашу территорию.

Как уточнил руководитель Гидрометцентра, в Южном федеральном округе температура выше нормы примерно на 4 градуса продлится, как минимум, до конца января. Также эксперт отметил, что на юге европейской России этой зимой ожидаются сильные осадки.

В центре европейской России потепление еще более ощутимо. Температуры выше нормы будут на 6−8 градусов, а в отдельные дни, начиная с 27 января — на 8−12 градусов.