Новые интересные места для туристов нашли в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли новые точки притяжения для туристов. Региональный штаб по наполнению сервиса Росреестра «Земля для туризма» включил в туристический потенциал региона 6 объектов из Колыванского района.
Так, в перечень вошли: Колыванский краеведческий музей, Дом ремесел «Слобода», Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, Собор во имя Святой Живоначальной Троицы.
Ещё один объект — фестивальная поляна в деревне Большой Ош, где с 2012 года проводится Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».
И последнее место — этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина». Он расположен на территории традиционного проживания с VIII века проживания сибирских татар.