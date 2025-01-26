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Новые интересные места для туристов нашли в Новосибирской области

И все они находятся в Колыванском районе.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области нашли новые точки притяжения для туристов. Региональный штаб по наполнению сервиса Росреестра «Земля для туризма» включил в туристический потенциал региона 6 объектов из Колыванского района.

Так, в перечень вошли: Колыванский краеведческий музей, Дом ремесел «Слобода», Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, Собор во имя Святой Живоначальной Троицы.

Ещё один объект — фестивальная поляна в деревне Большой Ош, где с 2012 года проводится Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».

И последнее место — этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина». Он расположен на территории традиционного проживания с VIII века проживания сибирских татар.

туризм и отдых