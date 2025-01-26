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Фигуристка Татьяна Тотьмянина вышла на лёд в смирительной рубашке

На шоу «Народный Ледниковый» она предстала в образе пациентки психиатрической больницы.

Источник: Первый канал

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в очередном выпуске шоу «Народный Ледниковый» вышла на лёд в смирительной рубашке.

Музыкальной темой этого выпуска было «Мировое кино». Тотьмянина и её партнёр, музыкант T-Killah (Александр Тарасов), взяли за основу фильм «Обитель проклятых» и катались под инструментальную пьесу «Dance Macabre» Сен-Санса.

Переодевание, погоня, неожиданный финал — всё как в настоящем триллере. Александр изображал врача-психиатра, Татьяна — его пациентку. В номере было немало сложных элементов, включая опасную поддержку в виде креста (ведь действие происходит в медицинском учреждении), когда партнёрша висит вниз головой.

«Фантастический прогресс. Притом что Саня реально начинал с нуля, а уже мчится на беговых за Таней и выполняет такие поддержки!» — восхитился Роман Костомаров, один из членов жюри «Народного Ледникового».

За это выступление пара впервые получила от судей «шестёрку». Правда, пока всего одну. Их общий результат — 11,82 балла и 10 место среди 14 пар.

«Мы с Сашей только на взлётной полосе. Случаются турбулентности. Но Саша не сдаётся, и я не сдаюсь», — сказала Татьяна Тотьмянина после проката в интервью ведущей шоу Евгении Медведевой.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина родилась в Перми. Заниматься фигурным катанием начала в пермском дворце спорта «Орлёнок». В паре с Максимом Марининым она пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка.

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