Фигуристка Татьяна Тотьмянина вышла на лёд в смирительной рубашке

Переодевание, погоня, неожиданный финал — всё как в настоящем триллере. Александр изображал врача-психиатра, Татьяна — его пациентку. В номере было немало сложных элементов, включая опасную поддержку в виде креста (ведь действие происходит в медицинском учреждении), когда партнёрша висит вниз головой.