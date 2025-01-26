Почетный гражданин Черемхово отмечает 90-летие

Сибиряк не только строил ключевые промышленные объекты и дома, но и оставил значимый след в истории Братской ГЭС. Об этом сообщил мэр Черемхово Вадим Семенов.
— Василий Савчин неоднократно избирался членом Обкома комсомола, членом ГК КПСС и бюро городского комитета КПСС. Он также удостоен звания Заслуженного строителя РСФСР. Василий Дмитриевич был удостоен звания «Почетный гражданин города Черемхово» в 1987 году за свой значительный вклад в строительство города и активную общественную работу, — пишет мэр. — Желаем здоровья и долгих лет жизни! Вы — живая история нашего города!
Кстати, несмотря на свой возраст, почетный гражданин полон энергии. К примеру, каждый день сибиряк гуляет в парке и активно участвует в работе Совета ветеранов. А еще Василий Савчин не пропускает ни одного городского мероприятия.