Бывшего главу Балахны Александра Глушкова вернули под стражу

Новый виток произошел в громком уголовном деле братьев Глушковых. Экс-глава Балахны Александр Глушков, которого перевели в колонию-поселение, был замечен гуляющим по родному городу. С этим не согласилась прокуратура, которая оспорила решение Лукояновского суда, смягчившего срок. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати» (16+).