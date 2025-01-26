Бывшего главу Балахны Александра Глушкова вернули под стражу

Новый виток произошел в громком уголовном деле братьев Глушковых. Экс-глава Балахны Александр Глушков, которого перевели в колонию-поселение, был замечен гуляющим по родному городу. С этим не согласилась прокуратура, которая оспорила решение Лукояновского суда, смягчившего срок. Об этом сообщается в сюжете телепрограммы «Кстати» (16+).
Напомним, братья Глушковы обвинялись, в зависимости от роли каждого, в мошенничествах, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, подстрекательствах должностных лиц к превышению полномочий, получении взяток в особо крупном размере, пособничестве в получении взяток.
В итоге в 2021 году Александр Глушков получил 11 лет колонии строгого режима, Владимир Глушков — 9 лет. Также каждый из них должен заплатить штраф более 100 млн рублей.
Александр Глушков ранее был главой МСУ Балахнинского района, а затем депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, Владимир Глушков — председателем Земского собрания Балахнинского района.