Был пьян: водитель иномарки в Башкирии врезался в жилой дом

В Илишевском районе Башкирии пьяный 35-летний водитель за рулем Lexus врезался в жилой дом. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
— Никто не пострадал, однако был нанесен материальный ущерб жилому помещению и транспортному средству, — сказал главный гаишник республики.
Сотрудники дорожной полиции предложили водителю провериться на алкоголь, но он отказался. На него за это составили административный протокол. Теперь мужчине грозит штраф в 45 тыс. рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
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