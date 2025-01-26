Парту Героя открыли в Тайшетском районе в честь бойца СВО

Матвея Вейса призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Сибиряк был награжден медалями «За верность долгу» и «За боевые отличия». Однако 4 марта прошлого года мужчины не стало. Он погиб в ходе выполнения военного задания. Матвей был награжден Орденом Мужества посмертно.