Парту Героя открыли в Тайшетском районе в честь бойца СВО

Открытие Парты Героя состоялось в школе № 10 города Бирюсинска, что в Тайшетском районе Иркутской области. Ей дали имя Матвея Вейса, бойца, погибшего в зоне СВО. Об этом в своем тг-канале рассказал мэр Тайшетского района Александр Кузин.
— Матвей окончил школу № 6. После окончания техникума, отслужив срочную военную службу, Матвей вернулся в родной город. В течение двух лет он работал учителем физической культуры в школе. Он навсегда останется в наших сердцах.
Матвея Вейса призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Сибиряк был награжден медалями «За верность долгу» и «За боевые отличия». Однако 4 марта прошлого года мужчины не стало. Он погиб в ходе выполнения военного задания. Матвей был награжден Орденом Мужества посмертно.