В ЦБ рассказали о причинах подорожания сливочного масла в Ростовской области

По информации Росстата, в декабре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 36,22% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Самым дорогим оно оказалось в Сальске, Шахтах и в Ростове. Цена за килограмм продукта составила 1084, 1059 и 1046 рублей соответственно. А средняя цена по региону была 1045 рублей.