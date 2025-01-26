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В ЦБ рассказали о причинах подорожания сливочного масла в Ростовской области

Центробанк объяснил рост цен молочной продукции в донском регионе.
Источник: Комсомольская правда

Стали известны причины подорожания сливочного масла в Ростовской области. О них рассказали в Центробанке.

Как пояснили эксперты, у производителей молочных продуктов выросли издержки на упаковку, транспортировку и оплату труда работникам. Кроме того, на стоимости донских товаров сказалось повышение мировых цен на молочные жиры.

Специалисты отметили также, что на Дону сократилось производство отдельных продуктов. По этим причинам в декабре подорожало сливочное масло, творог, сыр, йогурт, молоко и сливки.

По информации Росстата, в декабре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 36,22% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Самым дорогим оно оказалось в Сальске, Шахтах и в Ростове. Цена за килограмм продукта составила 1084, 1059 и 1046 рублей соответственно. А средняя цена по региону была 1045 рублей.