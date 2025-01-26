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Омские врачи спасли женщину от ампутации ноги

У омички была выявлена тяжелая форма ишемии нижних конечностей.
Источник: Комсомольская правда

Врачи МСЧ № 4 сохранили ногу женщине, которой грозила ампутация. У омички была диагностирована тяжелая форма ишемии нижних конечностей. После первичной операции боли не утихали. На одной из ног даже появились трофические язвы.

В июне 2024 года Наталью (имя изменено) проконсультировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Виктор Скальский. Было принято решение о госпитализации и подготовке к новой операции. Несмотря на то, что другие врачи настаивали на проведении ампутации, доктора МСЧ № 4 восстановили кровоток в ноге.

«У пациентки была выявлена тяжелая форма ишемии нижних конечностей из-за тромбоза и атеросклероза. Операция длилась 3 часа. Все прошло хорошо. А уже в январе Наталье выполнен второй этап по восстановлению кровоснабжения нижней конечности — были восстановлены артерии голени», — рассказывает врач по рентенэндоваскулярной диагностике и лечению Олег Коновалов.

Сейчас Наталья проходит период восстановления и очень благодарна докторам, которые спасли ее ногу, а с ней и подарили возможность сохранить полноценную возможность ходить.

Ранее мы писали, как врачи перинатального центра ОКБ применили уникальную операционную методику и сохранили репродуктивный орган омички.