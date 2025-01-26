Омские врачи спасли женщину от ампутации ноги

В июне 2024 года Наталью (имя изменено) проконсультировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МСЧ № 4 Виктор Скальский. Было принято решение о госпитализации и подготовке к новой операции. Несмотря на то, что другие врачи настаивали на проведении ампутации, доктора МСЧ № 4 восстановили кровоток в ноге.