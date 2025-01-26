В аэропортах Казани и Нижнекамска выявляют заболевших вирусом Марбург

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в Танзании было зафиксировано девять случаев заболевания вирусом Марбург. Восемь человек скончались.
В связи с этим Роспотребнадзор Татарстана во избежание возможных эпидемиологических рисков проверяет пассажиров, прибывающих в аэропорты Казани и Нижнекамска. Как отметили в управлении, с начала 2025 года там было досмотрено более 65 тысяч человек, в том числе и члены экипажей воздушных судов. Среди них был выявлен один заболевший с признаками инфекции. Но врачи не выявили у него патологии.
Напомним, вирус Марбруг имея высокую летальность передается от летучих мышей и других инфицированных людей. Он вызывает тяжелую болезнь, которая поражает внутренние органы и центральную нервную систему. Основные симптомы — это головная боль, высокая температура, диарея и рвота.