В аэропортах Казани и Нижнекамска выявляют заболевших вирусом Марбург

В связи с этим Роспотребнадзор Татарстана во избежание возможных эпидемиологических рисков проверяет пассажиров, прибывающих в аэропорты Казани и Нижнекамска. Как отметили в управлении, с начала 2025 года там было досмотрено более 65 тысяч человек, в том числе и члены экипажей воздушных судов. Среди них был выявлен один заболевший с признаками инфекции. Но врачи не выявили у него патологии.