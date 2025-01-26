Ушла из жизни директор школы в Стерлитамаке Роза Зиннатуллина

— Под руководством Розы Ринатовны в школе сложилась определенная система военно-патриотического воспитания. Кадетские классы стали постоянными участниками памятных патриотических мероприятий, в том числе и Парада Победы, — рассказали в администрации Стерлитамака. — Роза Ринатовна пользовалась уважением среди коллег, учеников и их родителей. Ее отличали трудолюбие и преданность своей профессии. Память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Искренние соболезнования родным и близким.