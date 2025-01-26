Ушла из жизни директор школы в Стерлитамаке Роза Зиннатуллина

В башкирском городе Стерлитамаке скончалась директор школы № 4 Роза Зиннатуллина. Об этом сообщили в мэрии. Причину смерти там не уточнили.
Карьеру педагогом Роза Ринатовна начала в 1989 году: тогда она окончила университета имени 40-летия Октября, после чего её распределили в среднюю общеобразовательную школу № 1 учителем истории и обществоведения. Спустя девять лет Зиннатуллину назначили замдиректора по воспитательной работе. Затем она получила место руководителя средней общеобразовательной школы № 4.
— Под руководством Розы Ринатовны в школе сложилась определенная система военно-патриотического воспитания. Кадетские классы стали постоянными участниками памятных патриотических мероприятий, в том числе и Парада Победы, — рассказали в администрации Стерлитамака. — Роза Ринатовна пользовалась уважением среди коллег, учеников и их родителей. Ее отличали трудолюбие и преданность своей профессии. Память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Искренние соболезнования родным и близким.
Зиннатуллину награждали почетными грамотами и благодарственными письмами Минобразвания и УФСБ Башкирии. Среди наград у неё так же есть нагрудной знак, медаль «За службу образованию» и юбилейная медаль «100 лет образования Республики Башкортостан».
Прощание с Розой Зиннатуллиной состоялось 26 января — в городском дворце культуры «Сода».
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