Собянин: в Москве реабилитируют порядка 19 водоемов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Благоустройство территорий возле станций метро, МЦК и МЦД, дворов, ремонт подъездов и реабилитация порядка 19 водоемов запланированы в Москве на 2025 год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Какие именно водоемы планируется привести в порядок — не уточняется.
Мэр отметил, что столичные власти собираются провести комплексные или текущие работы почти в 2,4 тыс. дворах. Специалисты отремонтируют около 16,7 тыс. подъездов и установят 250 подъемных платформ для маломобильных граждан.
На официальном портале мэра и правительства Москвы добавили, что на текущий год запланировано благоустройство территорий рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 га, а именно общественные пространства и улицы возле четырех станций Московского метрополитена, десяти станций МЦД, трех транспортных узлов и других объектов.
Работы пройдут в рамках утвержденного мэром столицы плана благоустройства Москвы на 2025 год.