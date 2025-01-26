Собянин: в Москве реабилитируют порядка 19 водоемов

На официальном портале мэра и правительства Москвы добавили, что на текущий год запланировано благоустройство территорий рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 га, а именно общественные пространства и улицы возле четырех станций Московского метрополитена, десяти станций МЦД, трех транспортных узлов и других объектов.