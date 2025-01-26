Что нужно знать о жизни в Лондоне в 2025 году

— Несмотря на то, что меня с детства манил Лондон, английский я всегда ненавидела — он мне не давался, и я была уверена, что никогда его не выучу. До переезда полгода интенсивно занималась с репетитором, чтобы хоть как-то заговорить. Но когда переехала, языковой барьер никуда не делся — я настолько стеснялась своего английского, что боялась заказать кофе в кофейне. Искать работу в Лондоне с таким уровнем языка было бессмысленно, поэтому первые несколько месяцев продолжала сотрудничать с российскими компаниями — делала небольшие дизайн-проекты. Потом папина знакомая из VIP-кейтеринга предложила мне попробовать поработать у них на мероприятиях. Безупречный английский там не требовался, поэтому я согласилась, ведь мы с отцом жили очень скромно — и мне нужен был дополнительный доход.