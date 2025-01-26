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«Не справился с управлением»: СК озвучил версию следствия о ДТП с автобусом, в котором находились десять пассажиров

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг из-за ДТП с автобусом, в котором находились десять пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Водитель рейсового автобуса, который следовал по маршруту Нефтекамск — Карманово, на 10 км автодороги Нефтекамск — Уфа не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок, — уточнили версию следствия в СК.

Там добавили, что в автобусе также находился кондуктор. Двое пассажиров получили телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице.

— На месте происшествия организован комплекс следственных действий. В ходе расследования будет проверено соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров установленным законом требованиям и нормам безопасности, — добавили в правоохранительном органе.

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